Киев, 12 октября. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, до чего «докатился» президент Украины Владимир Зеленский.

Рабинович напомнил, что жители Донецкой и Луганской областей имели право голосовать на президентских выборах при предыдущем главе государства Петре Порошенко, а также на парламентских выборах. Депутат выразил недоумение из-за запрета на проведение местных выборах в этих украинских регионах.

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Стыдно и горько», — сказал парламентарий.

Очередные местные выборы на Украине пройдут 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Также не будут проводиться выборы в областные советы в той части Донбасса, что контролируется украинскими властями. Там по-прежнему действуют военно-гражданские администрации.

Ранее в беседе с RT депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал намерение Украины выйти из очередного соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ, назвав его «нацеленным на разрыв с Россией» и «доказательством через антироссийские шаги верности так называемому европейскому выбору».