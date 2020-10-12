Врачи массово покидают Латвию из-за низких зарплат и языковой дискриминации

Рига, 12 октября. Из-за нищенских зарплат и репрессий против русского языка латвийская медицина оказалась в кризисе. Медики массово покидают страну, а граждане вынуждены буквально умирать в очередях онкологических лечебниц. Об этом пишет деловая газета «Взгляд».

Так, по словам руководителя отделения химиотерапии рижской Восточной университетской больницы Сигне Плате, пациентам приходится месяцами ждать лечения. При этом в больнице всего 30 коек для тяжело больных, но 75% пациентов ставят на учет именно в эту больницу. В результате врачи просто физически не справляются с числом больных. Кроме того, в Латвийском онкоцентре на сегодняшний день полностью прекратили лечение груди щадящим эффективным методом из-за нехватки комплектов для забора образцов.

Отдельные трудности врачам доставляет отношение правительства к русскому языку. Менее года назад сотрудников онкоцентра и врачей из больницы Гайльэзерс проверили на знание латышского. Поводом стал выход документального фильма «24/7», в котором рассказывается о буднях медиков.

В фильме присутствует интервью медсестры Татьяны Аксеновой, которая говорит на русском языке, но ее слова сопровождаются субтитрами на латышском. Она рассказала, что ее коллегам вместо проведения операций приходится проходить проверки на знание языка. После этого в отношении Аксеновой начались репрессии.

«Мы поговорили в этом фильме — и к нам вновь пришла комиссия по госязыку, проверили, составили три акта. После этого фильма у нас пошли такие репрессии», — пояснила она.

В настоящее время в больницах Латвии не хватает специалистов «неотложки», анестезиологов, офтальмологов, гинекологов и неврологов. По статистике, лишь 13% выпускников медвузов остаются для работы в стране. 40% продолжают учиться, а еще 47% «исчезают». Предположительно студенты уезжают в Западную Европу, где зарплаты врачей выше.