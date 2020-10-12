В России создадут дрон для эвакуации потерявшихся людей

Москва, 12 октября. Тяжелая версия беспилотника вертикального взлета для эвакуации потерявшихся людей будет создана в России к 2023 году, пишет РИА Новости.

Беспилотный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки грузов и сельскохозяйственных работ, разрабатывается в ОКБ «Авиарешения». Его новая версия будет предназначена для спасения людей при помощи спутниковой навигации.

«Новая платформа находится на стадии раннего проектирования. В будущем она позволит эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности: поля, лесного массива или даже болота. Решение позволит провести эвакуацию намного быстрее и без использования дополнительных человеческих ресурсов», — рассказал гендиректор «Авиарешения» Дмитрий Арсентьев.

Беспилотник будет оборудован специальным креплением, способным выдержать человека весом до 200 килограммов. Единственным препятствием может стать состояние здоровья пострадавшего — если он ранен, то к месту его нахождения платформа доставит врача.

«Новая платформа является более эффективным средством, чем традиционные инструменты — вертолеты или наземные поисковые операции. Дрону не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Он способен зависнуть на безопасном расстоянии от земли. Аппарат удается посадить безопасно и точно, это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней», — отметил Арсентьев.

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