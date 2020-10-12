Фадеев прокомментировал номинацию Агутина на «Грэмми»

Москва, 12 октября. Продюсер и композитор Максим Фадеев признался, что очень рад за своего коллегу Леонида Агутина, альбом которого номинирован на престижную премию «Грэмми». Своими эмоциями Фадеев поделился в Instagram.

Недавно стало известно, что альбом Агутина La Vida Cosmopolita номинирован на премии «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Его совместная композиция с Ал Ди Меола Just A Rainy Day выдвинута в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка».

Фадеев признается, что всю свою жизнь он мечтал получить «Грэмми», так как это «главная музыкальная премия мира». Продюсер чрезвычайно рад, что на Западе обратили внимание на российских исполнителей.

«Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать», — пишет Максим Фадеев.

Он добавил, что будет стараться заслужить «Грэмми» в будущем.

Отметим, премия «Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных наград и вручается в 84 категориях, в различных направлениях как классической, так и поп-музыки.

Ранее с номинацией на «Грэмми» Агутина поздравил певец Валерий Сюткин. Музыкант заявил, назвал достижение Агутина «большой победой для всей нашей музыки».

Леонид Агутин выпустил альбом La Vida Cosmopolita в марте. В создании латиноамериканских композиций принимали участие музыканты из Кубы, Колумбии и Венесуэлы.