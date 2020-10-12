Трамп планирует до выборов договориться с РФ о контроле над вооружением

Вашингтон, 12 октября. Президент США Дональд Трамп планирует до дня выборов в стране договориться с Россией по поводу ядерного вооружения. На данный момент администрация Белого дома считает, что принципиальная договоренность с Кремлем достигнута, пишет зарубежный новостной портал Axios.

Власти США предполагают, что подготовку соглашения удастся завершить через неделю после того, как будет дан старт серьезным переговорам. При этом газета Wall Street Journal отмечает, что США планируют в течение двух с половиной недель договориться о заморозке общего числа ядерных боеголовок, находящихся в ведении обеих стран.

Со ссылкой на источник журналисты также сообщают, что к этому моменту планируется и продление Договора о сокращении и ограничении наступательных вооружений (ДСНВ). При этом срок продления обсуждается.

Также американское издание утверждает, что если до дня выборов сделка не будет заключена, условия по ней ужесточатся. В частности, под запрет может попасть перспективное российское вооружение «Сармат».

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок. Договор остается в силе в течение десяти лет, то есть до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.