Британский журналист рассказал, как США много лет отравляли Тихий океан

Лондон, 12 октября. Британский журналист Джон Митчелл в новой книге Poisoning the Pacific рассказал, как военные из США на протяжении многих лет безжалостно отравляли воды Тихого океана. Расследование специалиста было основано на тысячах документах из открытых источников и свидетельствах очевидцев. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на The Guardian.

Книга выходит в свет в понедельник. В ней утверждается, что на протяжении десятилетий США небрежно относились к своим территориям в Тихом океане, а также описываются военные операции США, в результате которых в акватории сбрасывались токсичные субстанции, радиоактивные отходы, нейропаралитические вещества.

«Власти США неоднократно пытались скрыть загрязнения, прибегая к откровенной лжи, дезинформации и нападениям на репортеров. Я лично испытал это давление», — пишет Митчелл, который оказался жертвой преследования Госдепа США.

Так, например, в книге описывается массивный могильник на острове Рунит в Маршалловых островах. Большой бетонный купол хранит под собой более 70 тыс. кубометров радиоактивных отходов, включая плутоний-239. Также со слов военнослужащих описывается, как после Второй мировой войны солдат заставляли распылять и сбрасывать в воду химические отходы, в том числе поврежденные бочки с гербицидами.