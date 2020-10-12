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Злоумышленники могут использовать метаданные россиян для мошенничества

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Злоумышленники могут использовать метаданные россиян для мошенничества

Москва, 12 октября. Мошенники начали использовать метаданные, сохраняемые почтовыми и облачными сервисами, для обмана россиян, пишут «Известия».

Издание напоминает, что почтовые сервисы и облачные хранилища при передаче файлов сохраняют информацию о фотографиях, видео и документах. Они хранят геометки, сведения об авторе, дате создания и так далее. Популярные мессенджеры хранят метаданные только в том случае, если фото и видео пересылаются в виде вложения. По мнению экспертов, эта информация может быть использована мошенниками для сбора информации о пересылающих файлы лицах.

«Накопленный массив метаданных, исходящий от одного человека, может косвенно его охарактеризовать. Чем больше накопленный массив, тем точнее будет характеристика. Этим могут пользоваться, в том числе, злоумышленники, применяющие методы социальной инженерии, а также организаторы спам-рассылок и звонков», — рассказал врио директора Департамента информационной безопасности Министерства цифрового развития РФ Дмитрий Реуцкий.

Злоумышленники могут использовать метаданные россиян для мошенничества

Он привел пример, когда проанализировав данные об изображениях, пересылаемых одним человеком, мошенники могут сделать вывод о наличии у него дорогой фототехники или о его поездках по разным странам и городам, при этом у преступников нет необходимости анализировать сами изображения.

Собранная о человеке информация может сыграть на руку преступникам и при краже денег с его счетов при помощи методов социальной инженерии. К этому способу все чаще прибегают телефонные мошенники, которые получают данные о жертве, используя открытые источники.

Источник: «Известия»
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