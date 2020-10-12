Звезда «Глухаря» страдает от ежедневных звонков «телефонного гей-маньяка»

Москва, 12 октября. Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова переживает непростые времена. Как сообщает «Собеседник», актриса страдает от непрекращающихся звонков «телефонного гей-маньяка».

Тарасова говорит, что никогда не видела в жизни телефонного маньяка, который докучает ей уже два месяца. Сначала неизвестный просто мычал в трубку, позже на актрису начали сыпаться оскорбления.

«Хорошо хоть не на порносайте разместили мой телефон. У нас так было у одной актрисы. Ей недели три названивали мужики, предлагая за секс деньги. Она не понимала, что происходит. Оказалось, что ей жених так отомстил», — говорит Тарасова.

Знаменитость говорит, что посмотрела фотографию телефонного маньяка в WhatsApp, им оказался «худой, усатый мужик».

«Потом он мне, правда, сказал, что его женщины не возбуждают. Оказывается, он придерживается другой сексуальной ориентации. Но меня достает ежедневно! Честно говоря, моя жизнь потеряла покой», — жалуется актриса.

Она была вынуждена сменить номер, которым пользовалась долгие годы. Старый номер она включает раз в сутки, чтобы не пропустить важные звонки и сообщения по работе.

«Сразу сыплются пачками сообщения и пропущенные звонки от этого гей-маньяка. К этому отношусь уже более спокойно», — отмечает Виктория Тарасова.

Ранее сообщалось, что Тарасовой потребовалась операция после неудачной разгрузки ящиков с помидорами. Актриса травмировала плечо и долго страдала от непрекращающейся боли. Как выяснилось, у нее был «неправильно заломан бицепс».