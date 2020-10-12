Российские артиллеристы получат новый «Град-М» в следующем году

Москва, 12 октября. Современная артиллерийская установка «Град-М» поступит на вооружение российской армии в 2021 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Конструкция автомобиля, которая зарекомендовала себя в течение десятилетий и прошедшая несколько боевых конфликтов, осталась без изменений. При этом значительной модернизации подверглась внутренняя начинка «Града». Теперь реактивная система залпового огня имеет полностью переоборудованную компьютерную систему и оснащена современным органами управления.

Раньше командир должен был делать все расчеты самостоятельно, но теперь машина проводит все вычисления самостоятельно. Военному требуется лишь нажать кнопку «Пуск».

Кроме того, раньше артиллерийские установки могли вести огонь лишь батареей. Командир наводил все системы подразделения и по команде велся огонь по одной цели. Теперь с автоматизированной системой можно управлять отдельной машиной.

«Это позволяет рассредоточить их, чтобы снизить вероятность уничтожения подразделения огнем беспилотников», — поясняют эксперты.

Напомним, ранее британские эксперты признали хорошее оснащение и мощь армии России, назвав ее наибольшей угрозой со времен окончания холодной войны.