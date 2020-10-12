Пользователей Сети смутило фото массивных ягодиц модели в коротких шортах

Москва, 12 октября. Австралийская модель Тэмми Хэмброу выложила в Instagram откровенное массивных ягодиц фото в коротких шортах, чем смутила интернет-пользователей.

Хэмброу регулярно выкладывает пикантные снимки, радуя многомиллионную армию поклонников — в ее Instagram-аккаунте более 11,6 миллиона подписчиков, а каждая публикация собирает сотни тысяч лайков и комментариев. На очередной фотографии девушка, обладающая выдающимися формами, позирует на фоне белой стены в открывающей плечи блузке и обнажающих ягодицы джинсовых шортах.

Пользователей сети, привыкших, казалось бы, ко всему, смутило откровенное фото. Многие из подписчиц признались, что не готовы носить такие наряды.

«Эпичный кадр», — написал один из поклонников модели.

«А твой муж в курсе, что ты выкладываешь такие фотографии?» — поинтересовался другой.

«Выглядишь превосходно, но такие джинсовые шорты точно не для меня», — откровенно отметила подписчица.

Ранее фанаты раскритиковали российскую актрису Марию Кожевникову, появившуюся на церемонии закрытия Московского Международного кинофестиваля в платье с откровенным разрезом.