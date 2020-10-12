Иосиф Пригожин показал, на что способна голодная Валерия

Москва, 12 октября. Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram рассказал, что приводит его супругу, певицу Валерию в бешенство.
По словам Пригожина, Валерия — образец сдержанности и самообладания, но у нее есть «пунктик», способный привести певицу в бешенство. Он рассказал, что его супруга теряет контроль над собой, когда голодна. В доказательство продюсер выложил видео, на котором Валерия хищно рычит.
«Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу», — написал он.
Подписчики поддержали шутку продюсера.
«В кого превратится тогда с голодухи Иосиф?» — задалась вопросом kslavrova_like.
«Опять денег нет. Опять голодуха», — добавил oleg_turskiy9.
«Иосиф, так накорми свою ласковую кошечку», — посоветовала
kostiukova8641.
Ранее Пригожин пожаловался на бедственное положение Валерии, рассказав подписчикам, что певица осталась без новогодних корпоративов. По его словам, обычно во второй половине лета «уже авансы лежали», но в этом году «нет ни одного заказа».