Иосиф Пригожин показал, на что способна голодная Валерия

Москва, 12 октября. Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram рассказал, что приводит его супругу, певицу Валерию в бешенство.

По словам Пригожина, Валерия — образец сдержанности и самообладания, но у нее есть «пунктик», способный привести певицу в бешенство. Он рассказал, что его супруга теряет контроль над собой, когда голодна. В доказательство продюсер выложил видео, на котором Валерия хищно рычит.

«Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу», — написал он.

Подписчики поддержали шутку продюсера.

«В кого превратится тогда с голодухи Иосиф?» — задалась вопросом kslavrova_like.

«Опять денег нет. Опять голодуха», — добавил oleg_turskiy9.

«Иосиф, так накорми свою ласковую кошечку», — посоветовала

kostiukova8641.

Ранее Пригожин пожаловался на бедственное положение Валерии, рассказав подписчикам, что певица осталась без новогодних корпоративов. По его словам, обычно во второй половине лета «уже авансы лежали», но в этом году «нет ни одного заказа».