Украинцы пожаловались на «скотское» отношение со стороны поляков

Киев, 12 октября. Перелет в Европу через Польшу превратился для граждан Украины в настоящее испытание. Кроме того, жители страны наткнулись на «скотское» отношение и унижения со стороны европейцев. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам местных жителей, из-за введенного карантина варшавские пограничники в аэропорту подолгу проверяют документы и придираются к каждой мелочи. При этом пересадка с рейса на рейс является непредсказуемым приключением.

«Когда мы вышли из самолета в Варшаве в два часа дня 11 октября, 20 минут стояли на повторную авиационную безопасность на транзитный выход, который вел на этаж, где летят рейсы на ЕС. Потом 25 минут я и еще люди из львовского аэропорта, которые летят дальше по Европе, бегали по аэропорту, пытаясь найти транзит в Шенген-зону», — описывает свои впечатления уроженка Ивано-Франковска Оксана Воробий, которая живет в Швеции.

После этого пассажиров гоняли с этажа на этаж, пока не допустили на паспортный контроль. Однако и там украинцам прошлось провести как минимум час, потому что работники подолгу не хотели пропускать пассажиров.

Украинцев также возмутило и отношение иностранцев к себе. По их словам, многие жители Польши и сотрудники аэропорта хамили и демонстративно проявляли свое неуважение.