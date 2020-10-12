ВОЗ подсчитала, что более 20% украинцев психически больны

Киев, 12 октября. Каждый пятый гражданин Украины имеет те или иные расстройства личности. Число людей с психическими заболеваниями достигает на Украине восьми миллионов. К такому мнению пришли специалисты отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, сообщает информационное агентство «Красная весна».

По данным украинских специалистов ВОЗ, всего на планете страдают заболеваниями психики около миллиарда человек. При этом отмечается, что немногие из больных имеет доступ к необходимой психологической помощи.

«Стигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья», — считают специалисты украинского ВОЗ.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала, как справляется с коронавирусом. Политик заявила, что у нее появилась возможность вернуться к нормальной жизни. Тимошенко заявила, что кризис в состоянии удалось пережить. Она подчеркнула, что практически две недели болезни меняют ощущение реальности. Но о последствиях заболевания Тимошенко пообещала рассказать позже.