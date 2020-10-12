Вильфанд прогнозирует «аномально теплую» середину октября в России

Москва, 12 октября. Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — заявил синоптик.

Как подчеркивает Вильфанд, погодой удивит Якутия. В северной части региона температура днем будет выше нуля, что случается очень редко в октябре. Температура там будет превышать норму почти на 10 градусов.

По словам специалиста, завершению теплых осенних дней будет предшествовать «чудо», когда погода еще раз напомнит о лете.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью». Но все-таки конец «золотой осени» виден», — рассказал Вильфанд.

Специалист сообщил, что погода начнет изменяться в пятницу, когда ветер сменится на северо-западный, а температура воздуха немного понизится. Значения на термометрах все равно будут выше нормы, но лишь на 2–4 градуса, а не на 6–7, как в начале недели.

Ранее RT сообщил, что во вторник и среду максимальная дневная температура воздуха в Москве составит до +19 градусов. Такая ситуация, по мнению метеорологов, свидетельствует о том, что осень запаздывает примерно на полтора месяца.