Беременная Подольская напугала фанатов облысевшей головой

Москва, 12 октября. Певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой показала себя в середине беременности. На снимке артистка запечатлена во время съемок клипа «Плачь», на которых гримеры скрыли ее волосы под лысым париком. Нестандартная внешность вызывала неоднозначную реакцию среди поклонников.

На снимке Подольская запечатлена лысой в махровом белом халате, под которым уже виден живот.

Как вы думаете, на каком сроке снимался клип «Плачь»? Вы обратили внимание, что все планы поясные? Ну, а белый костюм с баской говорит обо всем. Это были самые легкие съемки клипа в моей жизни», — подписала Подольская фотографию.

В комментариях подписчики певицы по-разному отреагировали на экстравагантную фотографию певицы.

«Ужас», «Круто! Креативно, огонь. Образ 100 баллов», «Ну не пугай ты уже нас, землячка», «Мне очень не нравится. Испугалась, не узнала когда увидела», «Фото пугающее реально, уберите пожалуйста. Сразу думается о другом», «Прикольно. Оказывается такое количество волос, можно спрятать. Я удивлена. И ничего не заметно ни в животе, ни на голове», — пишут подписчики.

Ранее Подольская опубликовала в своем Instagram новое фото из-за которого поклонники знаменитости были поражены сходством певицы с ее супругом Владимиром Пресняковым.