Рудова удивила фанатов горчичным платьем с глубоким декольте

Москва, 12 октября. Российская актриса Наталья Рудова часто публикует в своем Instagram-аккаунте провокационные фотографии, которые вызывают бурное обсуждение среди ее фанатов. В этот раз артистка разместила снимок, на котором она запечатлена в легком платье горчичного цвета с непристойно глубоким вырезом.

На фотографии девушка облачилась в летний мини-сарафан на тонких бретельках. В подписи под снимком она на английском языке порассуждала о человеческих чувствах.

«Иногда сердце видит то, что невидимо глазу», — написала Рудова.

В комментариях множество фанатов обратили внимание на красоту актрисы, ее фигуру и соблазнительные формы.

«Как обычно — ты огонь», «Шикарная, красивая, сладкая как мед», «Ты лучшее, что было создано на земле», «Богиня», «Очень сексуальна», — пишут фанаты.

Ранее Рудова опубликовала на своей странице в Instagram очередной провокационный снимок. На нем она запечатлена в купальнике, не оставляющем места для воображения.