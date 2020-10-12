Упрощен порядок получения гражданства РФ для родителей детей-россиян

Москва, 12 октября. Упрощенный порядок получения гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян, начинает действовать в РФ с 12 октября, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в законодательстве устанавливают возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке для любого иностранца, проживающего в РФ и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России. Ранее упрощенным порядком могли воспользоваться лишь нетрудоспособные лица.

Также закон предполагает снятие ряда ограничений для русскоговорящих иностранцев по подаче заявлений о выдаче уведомлений о возможности приема в гражданство РФ в территориальные подразделения МВД России.

Третье важное нововведение состоит в проведении обязательной дактилоскопической регистрации иностранцев, претендующих на получение российского гражданства, к которым ранее не применялась данная процедура. Эта мера вводится для обеспечения безопасности и противодействия проникновению на территорию России лиц, причастных к террористической деятельности.

Документ утверждает также полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии гражданства иного государства или документа, подтверждающего права на постоянное проживание в иностранном государстве.