Сейсмологи встревожены активностью Ключевской сопки на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 октября. Активность самого высокого вулкана Евразии — Ключевской сопки на Камчатке — резко выросла в последние дни. Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В кратере появились выбросы раскаленного материала. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание», — бьют тревогу сейсмологи.

Лава Ключевской сопки изливается в Апахончиский желоб. Сейсмологи сообщают, что протяженность лавового потока уже достигла 1 км.

Вулкан возобновил свою активность после двухмесячного перерыва в начале октября. До этого он проявлял активность с ноября прошлого года по июль.

Ученые напоминают, что Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его возраст составляет 7 тыс. лет.

Ранее геофизик Петр Шибалин рассказал, какие города могут пострадать из-за извержения вулканов. Он отметил, что исчезновение может грозить сицилийским городам Катания и Мессина из-за вулкана Этна. Также в относительной опасности находятся ряд японских городов.