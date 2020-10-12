Москва, 12 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» рассказала, что вакцина «Вектора» подойдет пожилым и пациентам с хроническими болезнями.

Речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром «Вектор».

«Вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор», лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса», — сказала Попова.

Она отметила, что в ходе доклинических испытаний, проводившихся на животных, а также во время заключительной фазы тестирования препарата с участием добровольцев было установлено, что новая вакцина не вызывает аллергических реакций.

«Мы контролировали результаты на всех стадиях исследований. Аллергической реакции не было ни одной. Я фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной», — сообщила руководитель надзорного ведомства.

Попова объяснила, что страдает сезонной аллергией, но реакции на «ЭпиВакКорону» у нее не было «ни по ощущениям, ни по результатам лабораторных исследований».

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что новая вакцина будет зарегистрирована 15 октября. «ЭпиВакКорона» станет вторым препаратом, зарегистрированным в России для прививки от коронавируса. Первой вакциной стал препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи.