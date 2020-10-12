Нехватку мест в яслях предложили решить за счет частных педагогов

Москва, 12 октября. В комитете Совета Федерации по образованию, науке и культуре разрабатывается законопроект, согласно которому малый и средний бизнес сможет исполнять муниципальный заказ на услугу по созданию ясельных групп. Об этом сообщает «Парламентская газета».

На данный момент дефицит мест для детей от 1,5 до 3 лет наблюдается во многих регионах. Однако строительство новых детсадов не всегда выгодно из-за числа потенциальных воспитанников. В связи с этим сенаторы предложили привлечь частный бизнес для предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми.

Предполагается, что муниципалитет будет размещать заявку и по конкурсу отбирать ИП, которые готовы предоставить услугу. Дошкольные группы могут быть малой численностью: от 3 до 5 воспитанников. В роли индивидуального предпринимателя авторы законопроекта видят педагогов, вышедших на пенсии.

«Разумеется, органы образования должны будут осуществлять контроль за организацией питания и созданием в группе развивающей среды. Все необходимые требования следует отразить в конкурсной документации», — приводит издание слова сенатора Виктора Смирнова, выступающего в качестве одного из авторов инициативы.

На данный момент готовятся запросы по будущему законопроекту в профильные ведомства. Авторы рассчитывают, что он будет внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.