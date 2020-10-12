Звезда шоу «Дом-2» рассказала об отсидке в тюрьме

Москва, 12 октября. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко рассказала, как отсидела в тюрьме за мошенничество, пишет «СтарХит».

Издание отмечает, что 36-летняя Дашко не любит вспоминать про тюрьму. Она говорит, что не стоит ворошить прошлое, потому что сейчас в ее жизни все отлично.

«Пожалуйста, не нужно об этом спрашивать. Это не самые лучшие воспоминания. В тюрьме я была два года от звонка до звонка. Вы все можете прочитать в Интернете», — попросила она.

Напомним, Дашко покинула «Дом-2» в 2008 году, после чего открыла бизнес по торговле строительными материалами, которые предлагала купить по привлекательной цене. Заказчики делали предоплату, но обещанное не получали. В 2013 году суд приговорил девушку к трем годам заключения в колонии общего режима, спустя два года ее выпустили по УДО.

Этот период жизни она не хочет вспоминать, но с радостью делится впечатлениями об участии в реалити-шоу.

«Дом-2» — легендарная программа. Мне всегда нравились ведущие Бородина и Собчак, абсолютно разные, их невозможно сравнивать. Если помощнее — то Собчак, подушевнее — Бородина», — поделилась Дашко.

Сейчас она замужем, воспитывает двоих сыновей и занимается транспортным бизнесом вместе с мужем.