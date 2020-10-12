Попытка США усилить свой флот обернулась грандиозной неудачей

Москва, 12 октября. Попытка США усилить свой военно-морской флот за счет строительства прибрежных боевых кораблей (LCS) обернулась грандиозной неудачей, пишет The National Interest.

Полтора десятилетия назад высшие чины американского ВМФ объявили прибрежные боевые корабли необходимыми в морских сражениях будущего. Им отводилась роль жизненно важных компонентов авианосных и экспедиционных ударных групп. Программа по созданию LCS реализуется до сих пор, но проект практически с самого начала преследуют серьезные проблемы. К примеру, разработка специализированной противокорабельной ракеты для прибрежных кораблей была свернута 10 лет назад, после чего на LCS остались лишь легкие орудия малой дальности для противостояния надводным объектам противника.

В 2018 году было решено оснащать прибрежные боевые корабли ракетами Longbow Hellfire, но их эффективная дальность составляет всего пять миль. При этом современные противокорабельные ракеты способны поражать цели на расстоянии в сотни миль.

Изначально планировалось, что каждый LCS сможет работать в трех вариантах: прибрежный боевой корабль, охотник за подводными лодками и тральщик, в зависимости от модуля, которым его оснастят на базе. Но в 2016 году руководство ВМС США приняло решение отказаться от модульного подхода из-за трудностей в логистике. Замена модулей в зоне боевых действий оказалась слишком трудной задачей.

LCS задумывались как очень дешевые корабли, низкая стоимость которых позволяла бы строить их десятками, но цена постройки одного экземпляра за годы существования проекта выросла в разы. В американском ВМФ, хоть и с опозданием, но признали ошибки, сделанные при разработке проекта, прогнозируемый запас прибрежных кораблей снижен с 55 до 32.