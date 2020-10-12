В США опасаются, что Европа развернет свою политику в сторону России

Вашингтон, 12 октября. Основные европейские союзники США могут развернуться в сторону Евразии и России. Для восстановления своих связей с Парижем и Берлином, Вашингтону необходимо согласовывать общие цели в области дипломатии и безопасности. Такое мнение высказали эксперты издания National Interest, сообщает «ПолитРоссия».

Внешняя политика США последние годы сталкивается с двойной проблемой. Во-первых, это возрождение противника времен холодной войны — России. Во-вторых, постоянные конфликты в трансатлантических отношениях заставляют Европу отвернуться от Запада к Евразии. Два этих вызова, по мнению экспертов, порождают дилемму во внутренней политике США.

«Тем не менее, есть загвоздка: два пути США противоречат друг другу. Франция и Германия относятся к России значительно мягче, чем почти все в Вашингтоне, будь то республиканцы или демократы», — приводит издание слова специалистов.

Однако отмечается, что в обозримом будущем европейское руководство столкнется с политическими ограничениями в том, насколько оно вообще может противостоять Москве. При этом администрация президента США Дональда Трампа становится более непреклонной. Однако отмечается, что она должна помнить о пагубном влиянии, которое американские заявления могут оказать на отношения с важными союзниками.