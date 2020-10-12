Внучка Гурченко рассказала о борьбе за наследство с отцом и его любовницей

Москва, 12 октября. Внучка актрисы Людмилы Гурченко рассказала, как борется за наследство бабушки со своим отцом и его любовницей. Подробности конфликта родственников привел информационный портал «Телепрограмма».

У Гурченко, которая умерла в 2011 году, была единственная дочь Мария Королева, ушедшая из жизни три года назад от сердечного приступа на руках у дочери Елены. После смерти Марии, наследство Людмилы Марковны (две квартиры в Москве и дача в Подмосковье общей стоимостью около 50 млн рублей) перешло Елене и ее отцу Александру Королеву. Внучка претендовала на большую часть имущества, так как она кровная родственница Гурченко. Однако согласно решению суда, наследство должно быть поделено поровну.

Елена сообщила, что она подала апелляцию в суд, она будет рассмотрена уже в ноябре.

«У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса, она не дает нам договориться. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — говорит внучка актрисы.

Ранее Елена Королева жаловалась, что из ее дома исчезают ценные предметы. Сначала пропало дорогое кольцо с бриллиантом, а затем и браслет ручной работы. На данный момент неизвестно, в какую сумму оценивается пропажа.

До этого супруга Валентина Гафта рассказала о претензиях на наследство внебрачного сына супруга. Она подчеркнула, что артист всегда ему «хорошо помогал».