Минобороны РФ возведет многофункциональные медицинские центры в Астрахани

Москва, 12 октября. Военные строители начали возведение многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов, сообщает Министерство обороны РФ.

«Минобороны приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый в городе Астрахань и городе Нариманов Астраханской области», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны напомнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина было возведено 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о снятии режима ЧП в Рязанской области после пожаров в районе хранения артиллерийских боеприпасов.