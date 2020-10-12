Подсчитан «срок жизни» коронавируса на деньгах и смартфоне

Москва, 12 октября. На банкнотах и экранах смартфона коронавирусная инфекция сохраняется примерно до 28 дней. При этом выживаемость вируса гриппа не превышает 17 дней. К такому мнению пришли ученые из австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, сообщает издание Forbes.

Установлено, что коронавирус, как правило, дольше всего выживает на непористых и гладких поверхностях. При этом повышение температуры резко снижает срок «жизни» COVID-19. Так, предметы из нержавеющей стали, стекло и полимерные банкноты переносят вирус 28 дней при 20 градусах по Цельсию. При 30 градусах срок сокращается до семи дней, а при 40 до двух дней.

Специалисты обращают внимание, что открытие срока выживаемости вируса на стекле очень важно. Дело в том, что сенсорные экраны смартфонов порой очищаются недостаточно эффективно и могут создавать риск распространения COVID-19. Срок нахождения вируса на банкнотах также важен, поскольку деньги часто передаются из рук в руки и могут являться носителем заболевания.

Влияние нержавеющей стали на вирус объяснил ряд вспышек на предприятиях по переработке мяса и холодильных хранилищах.

Ранее стало известно, что в кинологическом центре аэропорта Шереметьево специалисты начали дрессировать служебных собак для обнаружения носителей COVID-19 среди пассажиров. Об этом пишет телеканал RT.