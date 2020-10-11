Многодетная мать в Подмосковье задушила собственного сына колготками

Москва, 11 октября. В подмосковном городе Пушкино многодетная мать убила собственного четырехлетнего сына. Женщина обмотала вокруг шеи мальчика детские колготки и подвесила на лестнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Московской области.

Убийство женщина совершила, когда учила с сыном стихотворение для выступления в детсаду. В этот момент отец мальчика гулял со средним ребенком. Он и обнаружил тело, когда вернулся домой.

На данный момент женщина задержана и допрошена. Она не смогла называть следователям мотива своего преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Криминалисты проводят осмотр квартиры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — поясняют следователи.

Летом в Ставропольском крае женщина зарезала новорожденную дочь и выбросила ее тело в реку. По версии следствия, подозреваемая взяла нож и нанесла младенцу несколько колото-резаных ран, от которых ребенок скончался. Чтобы спрятать следы преступления, женщина положила тело погибшей в пакет и выбросила в реку.