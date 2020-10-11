Зюганов ответил на замечание об отсутствии портрета Ленина в кабинете

Москва, 11 октября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Kp.ru прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.

Ранее глава государства в ходе онлайн-совещания поинтересовался, почему в кабинете Зюганова висит портрет Александра Пушкина, а не Ленина, Карла Маркса или Фридриха Энгельса. Зюганов тогда ответил, что в его кабинете есть герб СССР, знамя Победы и Родина-мать.

Путина удивил портрет Пушкина у Зюганова за спиной pic.twitter.com/dsDUSJ52uC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2020

«Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — объясняет лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что кроме портрета у него есть бюст вождя пролетариата, а также коллекция значков «по ленинской тематике». Лидер КПРФ подчеркнул, что считает Владимира Ленина гением.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии ФАН отмечал, что отсутствие портрета Ленина в кабинете Геннадия Зюганова можно считать еще одним доказательством того, что КПРФ уже даже формально не пытается поддерживать имидж коммунистической партии.

Также в ходе онлайн-совещания президент Путин с юмором отнесся к опозданию Владимира Жириновского. Глава государства предположил, что лидер ЛДПР решил подкрепиться перед беседой.