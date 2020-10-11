Дана Борисова напомнила Кондулайнен про судьбу Легкоступовой

Москва, 11 октября. Известная российская телеведущая Дана Борисова обратилась к столкнувшейся с инсультом актрисе Елене Кондулайнен и посоветовала ей никогда не сдаваться. Также звезда напомнила артистке про судьбу погибшей Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам телеведущей, Кондулайнен необходимо помнить о том, что большое количество людей ее любят и помнят. Эти мысли должны помочь и в сложившейся ситуации, когда актриса до сих пор не может ходить из-за перенесенного инсульта.

«Она является кумиром и идеалом для огромного количества поклонников и проще всего, конечно, сдаться, опустить руки от отчаяния», — заметила Борисова.

В тяжелые времена многие пытаются забыться и начинают бороться с реальностью с помощью пагубных привычек. Как заметила Борисова, подобный доход сгубил и Легкоступову, и множество других известных артисток. Телеведущая не хочет, чтобы актриса пошла по тому же пути и пожелала ей скорейшего восстановления.

Согласно диагнозу врачей, вызванных прямо в ресторан, во время мероприятия Кондулайнен стала жертвой инсульта. Однако сама актриса придерживалась другого времени. Перед началом приступа женщина пришла к выводу, что она была отравлена.