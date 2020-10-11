Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Минск, 11 октября. В Минске двум арестованным оппозиционерам была изменена мера пресечения после того, как СИЗО КГБ посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственный телеканал «Белорусь-1».

Уточняется, что мера пресечения была изменена директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому. Подробности не сообщаются, однако в эфире телеканала был показан Воскресенский, стоящий на улице.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября посетил в СИЗО КГБ. Там он провел беседу с оппозиционерами, включая экс-претендента на президентское кресло Виктора Бабарико. Встреча продолжалась на протяжении 4 часов. О чем велась беседа, точно не известно. Однако установлено, что белорусский президент прибыл для обсуждения некоторых политических вопросов, включая конституционную реформу.

9 августа после президентских выборов в Белоруссии началась череда маршей, митингов и забастовок. По официальным данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов. Основным соперником республиканского лидера считалась Светлана Тихановская, которую поддержали менее 11% граждан.