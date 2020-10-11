День 15-й: вместо перемирия Армения и Азербайджан бились за Гадрут

По итогам второго дня перемирия на первом плане оказался не вынос тел погибших и обмен пленными, а битва между армянскими и азербайджанскими войсками за город Гадрут, а также продолжающиеся ракетные обстрелы городов с гибелью мирного населения.

Оперативная обстановка

Несомненно, никакого полноценного перемирия между Арменией и Азербайджаном и на второй день не случилось, хотя на большей части линии соприкосновения сторон было относительно спокойно, не считая работы снайперов.

Однако на южном направлении, где текущая позиция до сих пор не устраивает ни одну сторону, бои продолжались с прежней интенсивностью. В течение дня стало понятно, что на какое-то время азербайджанские войска точно контролировали Гадрут, однако в настоящее время кто удерживает город — вопрос достаточно спорный. Как минимум, армянские войска точно находятся в пределах черты города, о чем сообщили российские военкоры с места событий.

В то же время и ВС Азербайджана находятся недалеко – опубликовано видео из села Дашкесан, которое находится в 3-5 км юго-восточнее Гадрута.

Цели сторон достаточно ясны – контроль одновременно за Гадрутом и Джебраилом даст возможность азербайджанским войскам достаточно легко захватить Физули, а также продолжить наступление вдоль границы с Ираном при более подходящих погодных условиях весной-летом будущего года. Равно как и обратно для армянской стороны. К тому же, это явно вопрос престижа для президента Азербайджана Ильхама Алиева, который уже два дня официально заявляет, что город находится под контролем его войск.

Сирийские наемники

В сети опубликованы очередные видео с сирийскими боевиками в Нагорном Карабахе. Привязка к местности позволяет предположить, что их применяли для ведения штурмовых действий на южном направлении при атаках на Джебраил.

Стиль работы — лёгкие пикапы, стрельба без прицеливания указывает на то, что им вряд ли отведено серьёзное место в боевых порядках ВС Азербайджана. Скорее всего, их могли оставить имитировать наступление в районе Марджанлы, в то время как два дня назад 2 армейский корпус ВС Азербайджана резко сменил направление и ударил по Гадруту.

Кстати говоря, форма одежды больше говорит о том, что иноземцы могут быть приписаны к подразделениям внутренних войск МВД. Так что и официальные заявления о том, что в ВС Азербайджана нет наемников, фактически являются правдой.

Трагедия в Гяндже и обстрелы Степанакерта

Уже много раз указывалось, что гражданские объекты двойного назначения в военное время становятся полноценными военными целями, а в случае использования такого оружия, как РСЗО или тактические ракеты, среднее квадратичное отклонение (примечание – термин, используемый для определения точности стрельбы) которого может достигать нескольких километров, под угрозой попадания снарядов находится довольно значительная площадь. В результате и случаются такие трагедии, как произошла 11 октября в азербайджанском городе Гянджа, где в результате попадания ракеты был фактически полностью разрушен жилой многоквартирный дом.

Стоит отметить, что с противоположной стороны ситуация не лучше — 10 октября под обстрелы азербайджанской артиллерии в городах Степанакерт, Шуша и Мартуни также попадали жилые дома и гибли мирные жители.

Город Степанакерт в Нагорном Карабахе снова обстреляли в ночь на 11 октября.



За час по городу выпустили порядка 7-8 снарядов, была включена сирена воздушной тревоги. pic.twitter.com/GLvinI13Eb — АТН: Новости (@atnbtrc) October 11, 2020

К сожалению, такие действия пока не добавляют военных успехов ни одной стороне, но только увеличивают ожесточенность борьбы и отдаляют урегулирование конфликта.

Международная обстановка

На фоне гуманитарного перемирия наблюдается усиление попыток признать Карабах на международном уровне. Что примечательно, Ереван намеревается сначала добиться такого хода от своих партнеров, и только потом признать Нагорно-Карабахскую Республику самому.

11 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подробно разъяснив особенности нарушения перемирия со стороны Баку, а также отметив важность применения принципа права народов на самоопределение.

Пашинян и Меркель провели очередной телефонный разговор - NovostiNK - Новости Армении https://t.co/ZLO8BHTn5H — NovostiNK.net (@NovostiNK) October 11, 2020

О признании независимости Нагорно Карабаха говорил и президент НКР Араик Арутюнян. Правда, он отметил, что вопрос обращения к Армении и признания находится в стадии рассмотрения, а также призвал Армению, Россию и Иран создать антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов и их уничтожения.

Карабах может обратиться к властям Армении с просьбой о признании независимости – Араик Арутюнян https://t.co/ivW8tAXGhV — Karlen Aslanyan (@KarlenAslanyan) October 11, 2020

На этом фоне проведение в Ереване массовой акции с требованием признания независимости Арцаха обычным совпадением вряд ли назовешь.

Какие-либо политические решения могут быть приняты 12 октября, после визита в Москву министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, в ходе которого не исключена встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян снова приедет с рабочим визитом в Москву.



Поездка запланирована на 11–13 октября. В ходе своего визита Мнацаканян проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.https://t.co/Iyhqd4KXYr pic.twitter.com/STbD6cjefn — Газета.Ru (@GazetaRu) October 11, 2020

Подводя итоги дня с уверенностью можно утверждать, что бои на юге Нагорного Карабаха некоторое время определенно продолжатся, что будет препятствовать работе гуманитарных организаций, а, следовательно, и способствовать расширению масштабов информационной пропаганды в СМИ. Однако по мере приближения зимы сторонам на какое-то время придется примириться со сложившимся статусом-кво и отложить ведение активных боевых действий до весны-лета следующего года.

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