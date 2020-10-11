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Нагорный Карабах

День 15-й: вместо перемирия Армения и Азербайджан бились за Гадрут

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День 15-й: вместо перемирия Армения и Азербайджан бились за Гадрут

По итогам второго дня перемирия на первом плане оказался не вынос тел погибших и обмен пленными, а битва между армянскими и азербайджанскими войсками за город Гадрут, а также продолжающиеся ракетные обстрелы городов с гибелью мирного населения.

Оперативная обстановка

Несомненно, никакого полноценного перемирия между Арменией и Азербайджаном и на второй день не случилось, хотя на большей части линии соприкосновения сторон было относительно спокойно, не считая работы снайперов.

День 15-й: вместо перемирия Армения и Азербайджан бились за Гадрут

Однако на южном направлении, где текущая позиция до сих пор не устраивает ни одну сторону, бои продолжались с прежней интенсивностью. В течение дня стало понятно, что на какое-то время азербайджанские войска точно контролировали Гадрут, однако в настоящее время кто удерживает город — вопрос достаточно спорный. Как минимум, армянские войска точно находятся в пределах черты города, о чем сообщили российские военкоры с места событий.

В то же время и ВС Азербайджана находятся недалеко – опубликовано видео из села Дашкесан, которое находится в 3-5 км юго-восточнее Гадрута.

Цели сторон достаточно ясны – контроль одновременно за Гадрутом и Джебраилом даст возможность азербайджанским войскам достаточно легко захватить Физули, а также продолжить наступление вдоль границы с Ираном при более подходящих погодных условиях весной-летом будущего года. Равно как и обратно для армянской стороны. К тому же, это явно вопрос престижа для президента Азербайджана Ильхама Алиева, который уже два дня официально заявляет, что город находится под контролем его войск.

Сирийские наемники

В сети опубликованы очередные видео с сирийскими боевиками в Нагорном Карабахе. Привязка к местности позволяет предположить, что их применяли для ведения штурмовых действий на южном направлении при атаках на Джебраил.

Стиль работы — лёгкие пикапы, стрельба без прицеливания указывает на то, что им вряд ли отведено серьёзное место в боевых порядках ВС Азербайджана. Скорее всего, их могли оставить имитировать наступление в районе Марджанлы, в то время как два дня назад 2 армейский корпус ВС Азербайджана резко сменил направление и ударил по Гадруту.

Кстати говоря, форма одежды больше говорит о том, что иноземцы могут быть приписаны к подразделениям внутренних войск МВД. Так что и официальные заявления о том, что в ВС Азербайджана нет наемников, фактически являются правдой.

Трагедия в Гяндже и обстрелы Степанакерта

Уже много раз указывалось, что гражданские объекты двойного назначения в военное время становятся полноценными военными целями, а в случае использования такого оружия, как РСЗО или тактические ракеты, среднее квадратичное отклонение (примечание – термин, используемый для определения точности стрельбы) которого может достигать нескольких километров, под угрозой попадания снарядов находится довольно значительная площадь. В результате и случаются такие трагедии, как произошла 11 октября в азербайджанском городе Гянджа, где в результате попадания ракеты был фактически полностью разрушен жилой многоквартирный дом.

Стоит отметить, что с противоположной стороны ситуация не лучше — 10 октября под обстрелы азербайджанской артиллерии в городах Степанакерт, Шуша и Мартуни также попадали жилые дома и гибли мирные жители.

К сожалению, такие действия пока не добавляют военных успехов ни одной стороне, но только увеличивают ожесточенность борьбы и отдаляют урегулирование конфликта.

Международная обстановка

На фоне гуманитарного перемирия наблюдается усиление попыток признать Карабах на международном уровне. Что примечательно, Ереван намеревается сначала добиться такого хода от своих партнеров, и только потом признать Нагорно-Карабахскую Республику самому.

11 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подробно разъяснив особенности нарушения перемирия со стороны Баку, а также отметив важность применения принципа права народов на самоопределение.

О признании независимости Нагорно Карабаха говорил и президент НКР Араик Арутюнян. Правда, он отметил, что вопрос обращения к Армении и признания находится в стадии рассмотрения, а также призвал Армению, Россию и Иран создать антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов и их уничтожения.

На этом фоне проведение в Ереване массовой акции с требованием признания независимости Арцаха обычным совпадением вряд ли назовешь.

Какие-либо политические решения могут быть приняты 12 октября, после визита в Москву министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, в ходе которого не исключена встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Подводя итоги дня с уверенностью можно утверждать, что бои на юге Нагорного Карабаха некоторое время определенно продолжатся, что будет препятствовать работе гуманитарных организаций, а, следовательно, и способствовать расширению масштабов информационной пропаганды в СМИ. Однако по мере приближения зимы сторонам на какое-то время придется примириться со сложившимся статусом-кво и отложить ведение активных боевых действий до весны-лета следующего года.

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