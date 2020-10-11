Эксперты объяснили, почему Киев рискует лишиться военной поддержки США

Вашингтон, 11 октября. Украина закупила у России авиационные шлемы, тем самым поставив под сомнение возможное выделение военной помощи от Соединенных Штатов. Такое мнение высказал автор американского издания Defence Blog Дилан Малясов, сообщает «ПолитРоссия».

Партия военного оборудования была получена украинскими ВВС еще пять лет назад. Тем не менее шлемы так и не стали использовать по назначению, оставив их храниться на военной базе в Чугуеве. Киев пришел к выводу, что шлемы не подходят под заданные в стране стандарты. Однако известно, что после этого, в 2019 году, украинские военные пытались закупить у завода «Теплообменник» из Нижнего Новгорода летные шлемы ЗШ-7АП и кислородные маски КД-34Д у НПП «Респиратор» из Орехово-Зуево.

По мнению американских экспертов, данные действия украинских военных могут свидетельствовать о том, что Киев не рассчитывает на дальнейшую военную помощь от Вашингтона.

«Действия украинских чиновников ставят под сомнение дальнейшее выделение американской военной помощи», — говорится в статье.

Кроме того автор публикации считает, что таким образом украинцы подставили Дональда Трампа, что может стать серьезной проблемой для президента США перед выборами.