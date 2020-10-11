Вирусолог предложил стимулировать «санитарную культуру» россиян штрафами

Москва, 11 октября. Чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо не ограничивать передвижение граждан по городу, а ужесточать штрафы за несоблюдение масочного режима. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций исследовательского центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Все нужно решить одним простейшим путем — точным соблюдением масочного режима. Если публика не понимает, что надо это делать, и в метро из 10 человек один сидит в маске, значит надо вводить строгие меры. Какие? Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран», — считает вирусолог.

Он также отметил, что у жителей Москвы сложился низкий уровень «санитарной культуры», обратив внимание на Китай. По мнению специалиста, гражданам КНР благодаря своей дисциплинированности и выполнению рекомендаций удалось решить проблему пандемии.

Ранее врач Алексей Аграновский рассказал, когда могут отменить ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. По мнению специалиста, необходимо оценить степень эффективности вакцины. Учитываться будет и длительность периода сохранения иммунитета у переболевших и привитых. Смотреть будут и на само «поведение» инфекции.