Прилучный порадовал фанаток своим рельефным прессом

Москва, 11 октября. Актер Павел Прилучный, который ранее развелся с моделью Агатой Муцениеце, опубликовал в своем Instagram пикантное фото, которое вызывало бурную реакцию среди поклонниц. Артист порадовал фанаток снимком своего рельефного пресса.

На данный момент актер задействован на съемках второго сезона сериала «Клетка». В нем он играет главную роль и часто появляется в кадре без одежды. Для того чтобы соответствовать стандартам красоты, Прилучный активно тренируется.

Новую фотографию, на которой показан прогресс занятий, Прилучный опубликовал в сервисе Instagram-stories. На ней он запечатлен в спальней, которая, предположительно, принадлежит его новой возлюбленной — актрисе Мирославе Карпович. Внимательные фанаты заметили, что в комнате кроме незаправленной кровати присутствует предмет, похожий на пилон — шест для танцев.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Прилучный радует своих фанаток эффектными фотографиями. Ранее он опубликовал в своем Instagram черно-белый портрет. Кадр, судя по всему, был сделан во время съемки сцены с дракой героя Прилучного. Павел одет в белую майку, которая подчеркивает рельефные мускулы артиста. Фолловеры засыпали его комплиментами. Некоторые с завистью заметили, что его новой избраннице Павла Мирославе Карпович несказанно повезло.