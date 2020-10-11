В Карабахе сообщили о гибели 25 мирных жителей

Степанакерт, 11 октября. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что с начала боевых действий в регионе жертвами стали 25 мирных жителей непризнанной республики. Число раненых превысило 100 человек, сообщает РИА Новости.

По его словам, в числе погибших один ребенок и девять женщин.

Он также сказал, что есть сведения о двух убитых в городе Гадрут. Бегларян заявил о проникновении туда диверсантов, устроивших кровавую акцию, жертвами которой стали инвалид и его мать.

С 27 сентября начались бои между армянскими и азербайджанскими войсками. Второй раз за 30 лет Баку и Ереван с помощью танков и артиллерии пытаются решить вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.