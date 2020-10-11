Милиция задержала более 300 человек после митингов в Белоруссии

Минск, 11 октября. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 300 человек, которые участвовали в несанкционированных митингах, сообщает ТАСС.

Основную массу задержанных составляют жители белорусской столицы — Минска. По данным центра, некоторых участников взяли под стражу. Помимо «активистов», сотрудники силовых структур задержали несколько десятков журналистов.

Протесты в республике начались сразу после президентских выборов 9 августа. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Основным соперником была Светлана Тихановская, которая не смогла получить даже 11%.