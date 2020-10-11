Доктор Мясников раскрыл входящие в «диету от глупости» продукты

Москва, 11 октября. Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, что нужно есть, чтобы снизить риск развития старческой деменции до 50%. Этот недуг невозможно побороть, однако с помощью «диеты от глупости» с ним можно просто не столкнуться. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Для того чтобы никогда не стать жертвой снижения когнитивной способности (старческой деменции), нужно существенно изменить свой подход к еде. Из списка продуктов питания необходимо вычеркнуть соль, жареное, фастфуд, красное мясо и выпечку. Даже сыр и сливочное масло должны быть исключены из рациона.

Как заметил Мясников, если рассматривать сливочное масло отдельно от деменции, то ничего вредного в нем нет. Однако пожилым людям лучше не употреблять это продукт в пищу.

«Мы — конкретно о той диете, которая помогает сохранить ясность ума и отсрочить наступление деменции», – объяснил специалист.

Чтобы мозг функционировал нормально, Мясников советует употреблять овощи, фрукты, морепродукты и орехи. Не будут лишними также красное вино и цельнозерновой хлеб. Что же касается источников животного белка, то лучше всего будет заменить говядину и свинину на курицу.

Врач также заметил, что ни одно лекарство не будет столь же эффективно, как хорошо сбалансированная диета. Однако не все озвученные по телевизору диеты одинаково полезны. Как сообщалось ранее, фитнес-тренер раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за советы по питанию.