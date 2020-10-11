Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву «монстром»

Москва, 11 октября. Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал телеведущую Леру Кудрявцеву «монстром» и посоветовал ее молодому мужу Игорю Макарову бежать от нее. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам продюсера, он очень переживает за возлюбленного Леры Кудрявцевой и советует ему как можно быстрее покинуть ее семью.

«Желаю Игорю Макарову одуматься и бежать от этой семьи. Он попал в руки к монстру и, по всей видимости, его семья и он попадут в ад. Игорь, ты помнишь, что я к тебе очень хорошо отношусь и понимаю, что она манипулирует тобой, как мной и Сергеем. Она — страшный человек», — сообщил Разин в своем посте.

Конфликт между артистами разгорелся еще пару лет назад, когда Андрей Разин в интервью рассказал про отношения телеведущей и участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Тогда продюсер назвал Кудрявцеву «женщиной легкого поведения». В свою очередь ведущая подала на Разина в суд.

Ранее известная российская ведущая поделилась со своими подписчиками в Instagram переживаниями, которые тревожат ее последнее время.