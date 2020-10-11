«Буратино» и «Объект 279» удивили французские СМИ

Москва, 11 октября. Издание Hot Cars опубликовало материал, посвященный наиболее невероятным и странным танкам, созданным человеком. Среди них оказались две советские разработки и одна весьма необычная артиллерийская самоходная установка из США.

Автор материала Аарон Янг рассмотрел наиболее интересные боевые машины, назвать которые «танками» достаточно сложно. Француз был удивлен тяжелой огнеметной системой «Буратино», выполненной на базе танка Т-72. Вместо башни бронетехника обзавелась коробчатой «надстройкой», представляющей собой блок из многочисленных стволов. С помощью данного орудия в сторону противника запускаются 220-миллиметровые термобарические ракеты, настигающие цель на дистанции до шести километров. Зона поражения одного залпа составляет около двух квадратных километров.

Также «не совсем танком» является американская боевая машина M50 Ontos. Это легкобронированный, но размещенный на гусеничном шасси агрегат, «ощетинившийся» шестью безоткатными орудиями, установленными по бокам машины. Его активно применяли во время войны во Вьетнаме, однако еще тогда бронетехника устарела из-за появления более эффективных противотанковых ракет.

Наиболее необычным представителем данной подборки можно назвать «Объект 279». В отличие от предшественников, этот агрегат является полноценным танком, перемещавшимся на четырех гусеницах. Тяжелая штурмовая машина была построена в 1957 году и должна была преодолевать преграды, проходя по любой местности.

Корпус танка очень похож на НЛО или лодку. Дело в том, что его броня специально размещена под острыми углами, чтобы попавший снаряд отражался от поверхности машины. Более того, подобный танк разрабатывался с расчетом на то, что ему придется действовать в условиях ядерной войны.

Несмотря на то, что столь необычная машина не была запущена в серийное производство, отечественные разработчики создали много впечатляющих танков. Недавно военный эксперт рассказал о превосходстве танка Т-72.