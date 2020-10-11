Звезда сериала «Фитнес» смогла видеть после дорогостоящей операции

Москва, 11 октября. Актриса Татьяна Храмова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками радостной новостью. Она сделала операцию на глазах и теперь снова видит мир в ярких красках.

Оказывается, до недавнего времени у Татьяны было зрение на уровне -6. К счастью, благодаря современной медицине, даже такую проблему можно решить. Буквально два дня назад Храмова перенесла операцию по коррекции зрения и теперь не нарадуется результату.

«Сегодня я вижу почти на 150 процентов. Получила множество писем с вопросом цены… Цены на операцию разные, зависят от вашей ситуации. В среднем это стоит около 90 000 на оба глаза. Но! Это ваше зрение на всю жизнь!» — обратилась к подписчикам актриса.

Храмова порекомендовала всем тем, кто давно думает о подобной операции, но по каким-то причинам не идет на обследование, не откладывать это дело в долгий ящик.

«Вам все расскажут и объяснят. Ничего страшного нет абсолютно!» — заверила знаменитость.

Недавно коллега Татьяны по сериалу «Фитнес» Борис Дергачев опроверг слухи о романе с актрисой Анастасией Калашниковой и рассказал, с кем на самом деле встречается. Артист объяснил, что ему стали приписывать роман с Калашниковой после появившихся в Интернете снимков. Молодые люди встретились за границей и решили сделать совместную фотографию на память.

Ранее Дергачев похвастался, что сумел получить прописку в столице. Он считает, что это делает его «завидным женихом», который может привлечь любую девушку.

Еще один актер, сыгравший главную роль в сериале «Фитнес», заявил, что не видит конкурентов в российском кинематографе.