Глава Центра Чумакова оценил испытание новой вакцины против коронавируса

Москва, 11 октября. Испытания вакцины против коронавируса, разработанной в Центре Чумакова, идут полным ходом. Руководитель учреждения Айдар Ишмухаметов считает, что клинический этап тестирования проходит хорошо, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что вакцина уже третий день испытывается на добровольцах. Никаких «нежелательных явлений» не зафиксировано. По словам Ишмухаметов, есть только болезненное ощущение на месте укола.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация в столице может начаться уже через несколько месяцев.