Экспертиза воды в Ангаре после разлития топлива будет готова за пять дней

Красноярск, 11 октября. Специалисты за пять дней подготовят экспертизу воды в Ангаре в Красноярском крае после разлития дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы Кежемского района Олег Зиновьев отметил, что на месте происшествия работают специалисты, они продолжают исследование прибрежной зоны и акватории. Пока следов разлива установлено не было.

«К работе подключена следственно-оперативная группа. На сегодняшний день осуществлены три забора воды и шесть заборов грунта. Результаты анализов будут известны в течение пяти дней», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что в течение понедельника эксперты обследуют северную часть акватории и прибрежной зоны по направлению вверх к Богучанской ГЭС.

Красноярским следственным отделом 11 октября возбуждено уголовное дело по факту разлива дизтоплива. По предварительным данным, 2 октября в Кежемском районе произошел прорыв цистерны с дизельным топливом, которую транспортировали по реке Ангаре. Как отмечают в ведомстве, баржа принадлежит компании «Приангарский ЛПК». Прорыв цистерны произошел из-за ее износа. Авария может нанести существенный вред здоровью людей и окружающей среде.

С 10 октября в районе введен муниципальный режим ЧС.