Экспертиза воды в Ангаре после разлития топлива будет готова за пять дней

Красноярск, 11 октября. Специалисты за пять дней подготовят экспертизу воды в Ангаре в Красноярском крае после разлития дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель главы Кежемского района Олег Зиновьев отметил, что на месте происшествия работают специалисты, они продолжают исследование прибрежной зоны и акватории. Пока следов разлива установлено не было.
«К работе подключена следственно-оперативная группа. На сегодняшний день осуществлены три забора воды и шесть заборов грунта. Результаты анализов будут известны в течение пяти дней», — сообщил чиновник.
Он также добавил, что в течение понедельника эксперты обследуют северную часть акватории и прибрежной зоны по направлению вверх к Богучанской ГЭС.
Красноярским следственным отделом 11 октября возбуждено уголовное дело по факту разлива дизтоплива. По предварительным данным, 2 октября в Кежемском районе произошел прорыв цистерны с дизельным топливом, которую транспортировали по реке Ангаре. Как отмечают в ведомстве, баржа принадлежит компании «Приангарский ЛПК». Прорыв цистерны произошел из-за ее износа. Авария может нанести существенный вред здоровью людей и окружающей среде.
С 10 октября в районе введен муниципальный режим ЧС.
«Произошел разлив воды и остатков дизтоплива. На предприятии сообщили, что течь на судне оперативно устранили, масляных пятен на воде обнаружено не было, но эти данные будут проверяться», — добавил Олег Зиновьев.