Военные Карабаха успешно отразили атаку азербайджанских войск

Степанакерт, 11 октября. Военные Нагорно-Карабахской Республики заявили о том, что войска Азербайджана предприняли наступление на северно-восточном направлении, но атака была отбита. Об этом карабахские военные сообщили на странице в Facebook.

Представители Арцаха отметили, что в результате наступления азербайджанцы потеряли две единицы бронетехники. Кроме того, наступавшая сторона понесла серьезные людские потери.

Бои между армянскими и азербайджанскими войсками начались с 27 сентября. В «горячую» фазу перешло жесткое противостояние касательно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Данная проблема обострилась между Баку и Ереваном еще с конца 80-х годов.