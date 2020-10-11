Трамп объявил, что у него появился иммунитет к коронавирусу

Москва, 11 октября. Американский президент Дональд Трамп сообщил о появлении у него иммунитета к коронавирусу. Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, он сдал все необходимые тесты по высочайшим стандартам. Президент США признался, что чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя фантастически. Я даже чувствую себя хорошо в том смысле, что слово «иммунитет» что-то значит, то есть чувствую защитное сияние. Это что-то значит. Думаю, очень важно иметь это», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, он находился на лечении в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.