Миро возмутилась желанием Самбурской стать «содержанкой»

Москва, 11 октября. Актриса и модель Настасья Самбурская возмутила блогера Лену Миро тем, что захотела быть на полном обеспечении будущего мужа. Владелица страницы в ЖЖ считает, что тут подразумевается «бытовая проституция».

Миро с начала поста подчеркнула, что модель, по ее мнению, далеко не привлекательная, но начинает рассуждать о замужестве с точки зрения содержания за счет мужчины.

Поводом для критики стали вопросы в Instagram, на которые решила ответить актриса. В частности, ее спрашивали, выйдет ли она замуж за следователя или пожарного. Указанные зарплаты этих сотрудников показались Самбурской запредельно низкими. Она подчеркнула, что услуги ЖКХ за ее квартиру и парковка превышают месячную зарплату следователя или пожарного. Она в шутку поинтересовалась, как при таком доходе ее содержать?

Миро взглянула на ситуацию шире. Она не понимает, почему муж должен полностью содержать актрису.

«Минуточку, я не с Луны свалилась и все понимаю. Когда эскортница или, в крайнем случае, просто красивая девушка хочет сесть мужику на шею и заняться бытовой проституцией, жить за его счет, это я понимаю. Но при чем тут Самбурская?» — прокомментировала блогер.

Лена Миро напомнила, что вокруг все твердят о равноправии. Однако когда речь идет о финансовой составляющей, то на мужчину «вешаются» все траты.

«Мы тут все говорим о равноправии, но как только дело доходит до финансов, даже самая страшная баба априори подразумевает, что мужик должен немедленно взять на себя ее содержание. Как-то странно это», — считает блогер.

Миро не видит тут никакой логики. При таком раскладе на месте мужчины она бы воспользовалась услугами жриц любви по принципу: заплатил за красавицу, получил интим, а потом отправил на такси.