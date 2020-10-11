Екатерина Варнава довела зрителей до слез своей игрой в театре

Москва, 11 октября. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава довела зрителей до слез своей игрой в новом спектакле своего жениха Александра Молочникова. Об этом сообщил режиссер в своем Instagram.

На сегодняшний день самым обсуждаемым событием в жизни светской Москвы стала премьера спектакля Александра Молочникова «Бульба.Пир», в котором главную роль сыграла звезда шоу Comedy Woman и возлюбленная режиссера Екатерина Варнава.

Для Екатерины это был первый опыт игры на сцене театра. Молочников не удержался от переполнявших его эмоций и поделился впечатлениями от дебюта любимой со своими фанатами в соцсети.

«Я очень горжусь достижениями Кати. Она не побоялась войти в незнакомую для себя среду и смогла одержать там победу. Ее успехи невероятно значимы», — отметил режиссер.

Также он подчеркнул то, как Варнава мастерски справилась с длинными гоголевскими монологами. Зритель, действительно, поверил главной героине спектакля, у них на глаза наворачивались слезы.

«Ты героиня. Приятно видеть от человека то, чего от него не ждут, если он делает это еще и талантливо. Может и мне попробовать что-то новое, вдруг повезет. Как на счет… керлинга?» — заявил довольный Молочников в своем Instagram-аккаунте.

Ранее ФАН писал, что звезда Comedy Woman скрывала от матери свой роман с актером и режиссером Александром Молочниковым, который моложе ее на восемь лет.