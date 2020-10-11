Нагиев признался, что у него сложные отношения с женщинами

Москва, 11 октября. Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскрыл подробности своей личной жизни в эфире программы «Ты не поверишь!».

Он признался, что сейчас у него с представительницами прекрасного пола сложно, однако назвать себя одиноким актер не может.

«С женщинами все сложно, но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моем возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим», — указал Нагиев.

Телеведущий признался, что любит лесть в свой адрес.

«Я на лести сделал свою карьеру. Если хочешь добиться чего-то в этой жизни, то надо что-то делать регулярно. Я вот, например, регулярно хожу в спортзал. А еще я вынужден брить голову каждый день», — добавил Нагиев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев признал дочь от отношений с Анной Спектор Миру. Согласно официальной информации, актер был женат один раз — на матери своего сына Кирилла — Алисе Шер. Пара разошлась около 10 лет назад. По слухам, у Нагиева есть еще двое внебрачных детей: сын от Натальи Коваленко, которого зовут Марк, и дочь от отношений с Анной Спектор.