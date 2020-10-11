Инфекционист назвала способ снизить риск появления пневмонии при COVID-19

Владивосток, 11 октября. Почти 80% пациентов с коронавирусом страдают от пневмонии в Приморском крае. Главный инфекционист региона Анна Симакова уверена, что своевременная диагностика существенно снижает риск проявления пневмонии, потому что в этом случае проводят противовирусную терапию. Об этом сообщает deita.ru.

Медик отметила, что на сегодняшний день в стационарах проходят лечение пациенты с тяжелой и средней формами болезни. Она подчеркнула, что зачастую запоздалое обращение к специалистам приводит к развитию пневмонии.

«Когда проявляются первые признаки заболевания — повышенная температура, боль в горле, ринит, не нужно ждать два-три дня и думать, что все пройдет, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью», — призвала Симакова.

При своевременной диагностике вероятность проявления пневмонии у пациента с коронавирусом существенно снижается. Терапия также позволяет уменьшить процент поражения легких.

На сегодняшний день в Приморском крае выявлены 12 448 случаев коронавирусной инфекции. По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, более половины заражений COVID-19 происходит в семьях.