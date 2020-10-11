Польский эксперт опубликовал план по взятию Калининграда в «котел»

Варшава, 11 октября. НАТО может устроить водную и территориальную блокаду Калининградской области, считает польский военный эксперт Максимилиан Дура. Сценарий по взятию региона в «котел» он описал в статье для издания Defence24.

По мнению Дуры, в случае начала полномасштабных военных действий Альянс попытается блокировать Калининградскую область. С водной стороны, по его словам, это можно будет сделать за счет ракетных береговых комплексов, способных, как пишет Дура, «заблокировать корабли Балтийского флота, размещенные в Санкт-Петербурге и Калининграде». Дура убежден, что лишенная морских поставок Калининградская область получится «взять измором», так как российские транспортные суда не смогут подойти к портам, не попав под обстрел ракет НАТО.

Эксперт предположил, что отрезанные от снабжения российские воинские части не смогут достаточно долго держать оборону, так как им требуются регулярные поставки. Помимо этого, поляк сделал ставку на население области, которое в сложившейся ситуации якобы перейдет на сторону оккупантов и начнет протестную активность.

Стоит сказать, что внимание на агрессивные заявления представителей стран НАТО, касающиеся Калининградской области, обращали даже в Китае. Как сообщалось ранее, В КНР предупредили, что попытка ФРГ забрать Калининград обернется кошмаром.