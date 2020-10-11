Надаль обыграл Джоковича и в 13-й раз выиграл Roland Garros

Москва, 11 октября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходил на грунтовых кортах в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5 в пользу 33-летнего испанского спортсмена. Общий призовой фонд турнира составил 38 миллионов евро.

Надаль и Джокович встречаются на корте уже в 56-й раз. Серб 29 раз побеждал Надаля. В рамках Открытого чемпионата Франции они провели восемь встреч, в семи из которых выиграл испанец. Теннисисты разыграли между собой 27-й трофей, никто не встречался в финалах чаще.

Для Надаля это уже 13-й финал Roland Garros. Этот показатель закрепил за испанцем рекорд по количеству выходов в финал одного турнира серии Большого шлема.